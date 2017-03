Manifestaçom nacional exigirá o arquivo definitivo da causa político-judicial conhecida como ‘Operación Jaro’

Quando se vam cumprir 17 meses do início da Operación Jaro e 3 da devoluçom da condiçom de organizaçom política legal a Causa Galiza, @s nove independentistas encausad@s nesta montagem político-judicial contra o independentismo galego lançam a convocatória dumha mobilizaçom nacional em abril para exigir o arquivo definitivo do processo penal e o cessamento deste tipo de operativos.

A mobilizaçom nacional celebrará-se em domingo 23 de abril em Compostela. A efeitos da convocatória, as pessoas processadas dirigirám-se em breve aos principais agentes sociais, sindicais e políticos do País para, por umha parte, informá-los do estado atual do processo e, por outra, recabar o seu apoio e participaçom na campanha propagandística e na citada manifestaçom.

Liberdades democráticas

A mobilizaçom programada para 23 de abril dá continuidade à celebrada em 24 de janeiro de 2016 para reclamar a devoluçom da condiçom de organizaçom política legal a Causa Galiza e o arquivo do processo penal aberto a nove independentistas que, ainda, continua ativo mantendo @s militantes num prolongado limbo político e vital com imputaçons penais que implicam anos de cárcere.

@s promotor@s da mobilizaçom achamos que a pressom social e política foi efetiva à hora de recuperar a condiçom legal de Causa Galiza e deve se-lo, também, para ganhar o arquivo definitivo dumha montagem que procura afogar as liberdades democráticas de todas e todos e satanizar a posiçom política que reclama a constituiçom da Galiza num Estado independente. Continuaremos informando.

Advertisements