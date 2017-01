Celebramos em Muros umha palestra informativa sobre o processo repressivo contra o independentismo

Após o levantamento sucessivo das “medidas cautelares” da ilegalizaçom de Causa Galiza e proibiçom de as nove pessoas processadas na Operación Jaro sairem das fronteiras do Reino de Espanha, o sumário aberto a nove independentistas continua aberto na Audiencia Nacional. A nosssa dinámica de trabalho informativo e iniciativas políticas de denúncia continua portanto também ativa até lograr o arquivo definitivo desta montagem político-judicial.

A próxima palestra informativa celebraremo-la na vila de Muros. O ato desenvolverá-se na sexta-feira 3 de fevereiro às 20:30 no auditório da Casa da Cultura e, para além da sua difusom com cartazes, redes sociais e, eventualmente, mass mídia, o coletivo de independentistas encausados dirigirá-se ao tecido associativista da localidade muradá. Animamos a vizinhança da comarca a conhecer de primeira mao as causas da operaçom, o seu estado atual e as perspetivas das retaliadas e retaliados.