‘Audiencia Nacional’ levanta agora a proibiçom de os investigados na ‘Operación Jaro’ sairem do Estado espanhol

Após a devoluçom do estatuto legal à organizaçom independentista Causa Galiza, a Audiencia Nacional parece praticar umha demoliçom por fases da causa aberta pola Guardia Civil em outubro de 2015. Hoje, fumos notificadas polos nossos advogados de que o tribunal de exceçom levantava umha outra medida cautelar imposta aos processados como a retirada de passaportes e a proibiçom de abandonar o território que este tribunal chama “nacional”.

A decisom da Audiencia Nacional aponta, aparentemente, a umha desmontagem por fases da causa, umha vez que seria incompreensível admitir a liberdade de circulaçom de pessoas às que, ainda, se investiga entre outros delitos por “integraçom em organizaçom armada”. Recordamos mais umha vez que o operativo antiterrorista de 2015 foi coreado pola totalidade de meios de comunicaçom e que a causa que iniciou o instituto armado espanhol fai águas por toda a parte quando nos aproximamos de 15 meses de sumário e investigaçom policial

Exigimos o arquivo definitivo

O Coletivo de Independentistas Investigados e Investigadas na Operación Jaro, apenas quere reclamar aqui por enésima vez o arquivo definitivo e irreversível da montagem policial, mediática, judicial e política de que fumos objeto no seu dia e que contou, como dixemos, com o apoio propagandístico ativo das principais empresas de comunicaçom e do próprio Delegado del Gobierno de España na CAG, Santiago Villanueva, conhecido entre outros “serviços prestados” por ser responsável político pola nota que atribuia o sinistro de Angrois a um “atentado terrorista”.